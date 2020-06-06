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محافظات

تحرير 480 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

السبت 06/يونيو/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد امين
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم سحب 480 رخصة قيادة لسائقي السيارات، في اليوم الرابع على التوالى بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 415 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.


وأوضح محافظ المنوفية، أن المخالفات تم توقيعها لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ المنوفية، تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان مدير إدارة مرور المنوفية، وجه بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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