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هل أثبت عقار الهيدروكسي كلوروكين فعالية في علاج مرضى كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب

السبت 06/يونيو/2020 - 06:55 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد يتضمن سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، طبقا لما أقرته اللجنة العلمية فى هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج.

وأوضحت زايد خلال حواره مع مراسل  "إكسترا نيوز"، أنه عقار الهيدروكسي كلوروكين أثبت فعالية كبيرة في علاج المصابين ونتائجه جيدة للغاية، على عكس عقار التاميفلو.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بـ فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناشدت المواطنين عدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار الهيدروكسي لغير المصابين بـ فيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة تفقدت قسم الرعاية المركزة، وقسمي المعامل والأشعة المقطعية، كما تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، مشددة على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة.
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