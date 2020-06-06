أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد طفله

علق الفنان محمد رمضان، على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نجله على بعد نشر صورة له مؤخرا.









وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك”: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ❤️"





وقدم محمد رمضان فى شهر رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش.









وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول مجموعة من الاشقاء الذين يقتلون اسرة شقيقهم من أجل الورث.















