إلغاء كأس مصر للكاراتية بسبب فيروس كورونا

ووعد رئيس الاتحاد بعمل سيمنار للتحكيم (أون لاين عن بعد) ودورة مدربين على هامش كل بطولة قطاع جنوب الصعيد بالأقصر واسوان لرفع مستوى المدربين وعمل منتخب للأقصر واسوان ،و الاستعانه بمدرب من مدربين المنتخب القومى.

بالإضافة إلى زيادة عدد

الحكام

، ورفع مستواهم، و بسبب الدورات المتتالية للصعيد من أجل حصول عدد من اللاعبين على مراكز متقدمة في أسوان و البحر الأحمر في بطولات الجمهورية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المدربون الشكر لمجلس إدارة الاتحاد على الطفرة التي تم عملها بالصعيد من زيادة واضحة في عدد المدربين ورفع مستواهم