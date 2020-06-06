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رياضة

إلغاء كأس مصر للكاراتية بسبب فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:31 م
الكاراتيه
الكاراتيه
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ريهام بكير
قرر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرانس بحضور عصام عبدالرؤوف والدكتور صالح عتريس عضوي مجلس الإدارة، وأحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات مع رؤساء ومدربي منطقتي الأقصر وأسوان.


وأكد الدهراوي أنه تقرر إلغاء مسابقة كأس مصر لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وصعوبة إجرائها في الفترة المقبلة.

 ووعد رئيس الاتحاد بعمل سيمنار للتحكيم (أون لاين عن بعد) ودورة مدربين على هامش كل بطولة قطاع جنوب الصعيد بالأقصر واسوان لرفع مستوى المدربين وعمل منتخب للأقصر واسوان ،و الاستعانه بمدرب من مدربين المنتخب القومى.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المدربون الشكر لمجلس إدارة الاتحاد على الطفرة التي تم عملها بالصعيد من زيادة واضحة في عدد المدربين ورفع مستواهم بالإضافة إلى زيادة عدد الحكام، ورفع مستواهم، و بسبب الدورات المتتالية للصعيد من أجل حصول عدد من اللاعبين على مراكز متقدمة  في أسوان و البحر الأحمر في بطولات الجمهورية.
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