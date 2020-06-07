بعد إجرائه عملية جراحية.. مريهان حسين لـ أشرف زكي: سلامتك يادكتور

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية متمنية له الشفاء.

وكتبت ميرهان قائلة:"سلامتك يا دكتور ربنا يتم شفاك على خير بإذن الله".

واستقرت الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، "نقيب المهن التمثيلية" خلال الساعات القليلة الماضية وعاد إلى منزله بعد إجرائه لعملية جراحية لـ تركيب دعامة في القلب.

وحرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له ومساندته كان من بينهم الفنان حسن الرداد الذي قال:" الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة ويتم شفاك على خير".