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مستشار الرئيس للصحة النفسية: الخوف من كورونا أخطر من مضاعفات المرض

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:36 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن الخوف من كورونا أخطر من المرض نفسه، موضحا أن الحالة النفسية لها دور كبير في حماية الإنسان.

وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" الكلمة الطيبة تعمل كيمياء في المخ مثل الدواء تمامًا، وهو ما يعبر عن أهمية الحالة النفسية".


وأشار عكاشة إلى أن مصر أول دولة خصصت للمريض النفسي المصاب بكورونا مكانا، من خلال خط ساخن، فضلا عن الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

ونوه  مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية إلى أن الخدمة المقدمة من وزارة الصحة للمرضى النفسيين متاحة خلال الـ 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
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