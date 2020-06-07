العربية للحوار: إعلان القاهرة مبادرة تاريخية لدعم السلام والاستقرار في ليبيا

أشادت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة حنان يوسف بإعلان ا لقاهرة الصادر، بخصوص وقف إطلاق النار فى ليبيا وتغليب المسار السياسى كحل أصيل للأزمة الليبية، والذي تم الاتفاق عليه اليوم في القاهرة برعاية مصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.





اسفر اللقاء عن توافق القادة الليبين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية - ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرا في برلين.









وثمنت المنظمة عاليا في بيان جهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة والمثابرة من أجل حل الأزمة الليبية حلا سلميا وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والامنى للدولة الليبية، خاصة أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفى إطار العلاقات الخاصة التي تربط البلدين.





وأكدت الدكتورة حنان يوسف رئيسة المنظمة، أن المنظمة ترحب بالمبادرة باعتبارها مبادرة تاريخية فاصلة لحل الصراع الليبي المتأجج منذ عام ٢٠١١ وإنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني من ويلات ما يحدث علي أراضيه.





جاء اعلان القاهرة الذي صدر أمس ا لسبت كمبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.









واعتبر بيان المنظمة ان هذه المبادرة هامة وتدعو لحوار جاد ومخلص لإنهاء الأزمة في ليبيا حيث رحب بيان المنظمة بالمبادرة وبكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية" وأوضحت المنظمة في بيانها ان أهمية المبادرة تأتي لما اشتملت عليه من حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.









وأكد البيان انه لا يمكن ان يكون هناك استقرار في ليبيا الا اذا تم إيجاد وسيلة سلمية للازمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الشعب الليبي وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثورات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها الى ايدى من يستخدمونها صد الدولة الليبية.









واختتمت الدكتورة حنان يوسف رئيسة المنظمة بيان المنظمة بتوجيه التهنئة للشعب الليبي الشقيق علي هذه المبادرة الوطنية الهامة، داعية جميع الأطراف الوطنية الليبية للجلوس علي مائدة التفاوض لحل المشكلة الليبية والحفاظ علي التراب الوطني الليبي واستعادة هوية ووحدة الشعب الليبي العظيم بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.





ودعت إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ليبيا من مختلف الدول والقوى الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة نحو انهاء الازمة اللبيبة و عودة ليبيا بقوة الى المجتمع الدولي وتحقيق السلام والاستقرار لشعبها.