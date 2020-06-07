إصابة الفنان كريم قاسم بـ كورونا .. ومصدر: دخل مرحلة الشفاء

أصيب الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا وعلم "صدى البلد" من مصادر مقربة أن كريم لم يغادر منزله في القاهرة منذ شهر ونصف وحاليا في مرحلة الشفاء من كورونا.





يأتي ذلك بعد أن انتشرت بعض الأخبار بأنه سافر إلى الجونة وهو ما نفاه المصدر.

كانت NETFLIX عرضت فيلم سواح بطولة كريم قاسم على منصتها، وقال كريم قاسم " عرض فيلم سواح على Netflix يجعله يصل لأكثر من 50 دولة بلغات مختلفة وجمهور متنوع، وذلك دائما ما يتمناه أي ممثل عند السعي للمشاركة في فيلم عالمي مثل سواح، واعتقد انه سينال إعجاب الجمهور العربي والدولي بشكل كبير وخاصة بسبب رواج المنصات الإلكترونية الآن مع الظروف التي يمر بها العالم أصبحت هي مصدر الترفية لمحبي الأفلام والمسلسلات".

يعرض فيلم سواح على NETFLIX في دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

يذكر أن فيلم سواح شارك في أكثر من من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن، كما بدأ عرضه على أكثر من منصة الكترونية في لوكسمبرج وبلجيكا، والفيلم من بطولة كريم قاسم وإخراج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

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