لاعب ومدرب .. بيراميدز: عبد الله السعيد عضو بالجهاز الفني.. فيديو

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أهمية عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول ومنتخب مصر، مع اللاعبين والادارة الفنية في بيراميدز.
وقال سعيد خلال تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون على فضائية أون تايم سبورتس إن عبد الله السعيد يعتبر أحد أعضاء الجهاز الفني لبيراميدز، ونقوم باستشارته في بعض الأمور أيضا خارج الملعب.
وأضاف سعيد، أنه يتواصل دائما مع السعيد للحصول على مشورته في بعض الأمور ورأيه حول بعض اللاعبين، حيث إنه يملك من الخبرات الكثيرة بالإضافة أنه أكثر لاعب ملتزم داخل الفريق.
واستطرد للحديث عن تجربة اللعب لفريق الزمالك قبل عدة سنوات، لافتا إلى أنه تعرض للسب في العديد من المرات من الجماهير البيضاء لاعتقادهم أنه أهلاوي ولا يقدم كل ما لديه للفريق.
وأضاف: لم أوقع للأهلي والزمالك في نفس الوقت، وخوفي من الايقاف كان سبب انصمامي للفريق الابيض".