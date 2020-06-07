ترسيخًا لقيم الفداء والتضحية.. إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز.





ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات، خاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدًا لذكراهم وترسيخًا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقًا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن.





ويعتبر الشهيد البطل أحمد المنسي أحد أبطال الجيش المصري، الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصري العظيم الذي سيظل نموذجًا في الولاء والانتماء وبطلا أسطوريا ستخلد ذكراه في سجل البطولات العسكرية.