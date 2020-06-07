للمخالطين والحالات البسيطة المصابة بـ كورونا.. توزيع 4875 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، عن توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية، وذلك وفقًا للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة.











وقال محافظ الجيزة إن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة، و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة، بإجمالي 72 فريقا من القائمين على التوزيع من أطباء وصيدليين ورائدة وممرضة ومراقب.









وأوضح أن الفرق تتنشر فى جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية، وبها بيان توضيحى بإرشادات الاستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، واتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.









ولفت إلى أنه تم أمس توزيع 694 حقيبة أدوية على الحالات البسيطة والمخالطة لمصابي فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية على الأحياء والمراكز الآتية على مدار اليوم وهي كالتالي:توزيع 117 حقيبة بأوسيم، و1 حقيبة بالعمرانية، و11 حقيبة بجنوب الجيزة، و11 حقيبة بمدينة الشيخ زايد، و30 حقيبة بأبو النمرس، و25 بالبدرشين، و7 حقائب بالعجوزة، و31 حقيبة بالهرم، و8 حقائب بالصف، و60 حقيبة بكرداسة، و88 حقيبة بأطفيح، و23 حقيبة بمنشأة القناطر، و37 حقيبة بالعياط، و118 حقيبة ببولاق الدكرور، و4 حقائب بالسادس من أكتوبر، و44 حقيبة بالحوامدية، و62 حقيبة بالوراق، و17 حقيبة بشمال الجيزة.