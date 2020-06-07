دعت للانخراط في مفاوضات حل سياسي.. بريطانيا ترحب بمبادرة مصر لتسوية الأزمة الليبية

أعلنت الحكومة البريطانية التي يرأسها بوريس جونسون، ترحيبها بالمبادرة المصرية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرامية إلى وقف العنف وفتح ليبيا صفحة سياسية جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ودعت بريطانيا كذلك الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.





ورحبت دول عدة بالمبادرة المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة، ورحبت أمريكا كذلك بالمبادرة، داعية الأطراف الليبية إلى الانخراط في مسار الهدوء، ووقف إطلاق النار، الذي التزم به الجيش الوطني الليبي بينما خرقته الوفاق والمليشيات المساندة لها مع مرتزقة تركيا.





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وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة"، وقال في مؤتمر صحفي، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.





وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام الجهود والمبادرات الدولية، مع التزام الأطراف بوقف النار اعتبارًا من صباح غد (الاثنين) .





ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية.