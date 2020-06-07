AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دعت للانخراط في مفاوضات حل سياسي.. بريطانيا ترحب بمبادرة مصر لتسوية الأزمة الليبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:11 م
بريطانيا ترحب باعلان
بريطانيا ترحب باعلان القاهرة
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الحكومة البريطانية التي يرأسها بوريس جونسون، ترحيبها بالمبادرة المصرية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرامية إلى وقف العنف وفتح ليبيا صفحة سياسية جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ودعت بريطانيا كذلك الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

ورحبت دول عدة بالمبادرة المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة، ورحبت أمريكا كذلك بالمبادرة، داعية الأطراف الليبية إلى الانخراط في مسار الهدوء، ووقف إطلاق النار، الذي التزم به الجيش الوطني الليبي بينما خرقته الوفاق والمليشيات المساندة لها مع مرتزقة تركيا.

اقرأ أيضًا:

 وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة"، وقال في مؤتمر صحفي، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام الجهود والمبادرات الدولية، مع التزام الأطراف بوقف النار اعتبارًا من صباح غد (الاثنين) .

ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من لجوء أي طرف لحلول عسكرية

قيادي بمستقبل وطن: "إعلان القاهرة" خطوة تاريخية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي

السعودية تعلن تأييد المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

ترحيب عربي ودولي واسع النطاق بإعلان القاهرة لوقف الصراع في ليبيا.. دول الخليج تثمن جهود الرئيس السيسي لجمع الفرقاء وإنهاء معاناة الشعب الليبي.. ودعوات أمريكية وروسية للتجاوب مع المبادرة

محلل سياسي: انفراجة غير مسبوقة فى ليبيا بعد إعلان القاهرة

العربية للحوار: إعلان القاهرة مبادرة تاريخية لدعم السلام والاستقرار في ليبيا

ترشيحاتنا

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

حقيقة صورة لـ ياسمين عبد العزيز جمعت بين أحمد العوضي وابنتها.. تفاصيل

بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

ابن الوز مش عوام.. جدل حول أبناء نجوم الكرة.. نجل شوبير أبرزهم وسيف جعفر آخرهم

ممثل الصحة عن أزمة كورونا أمام البرلمان: نسبة التعافي 25% والمنحنى الوبائي لم يصل للمعدل الأسوأ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعكاز.. مادونا تشارك في مظاهرة بـ لندن ضد العنصرية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة