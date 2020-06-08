6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية، بالبرلمان، أمس الأحد ، على 6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.





ونصت المادة 9 من الباب الثاني على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:





1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده.

3-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاما ميلادية.

4-أن يكون حاصل علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل.

5-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوني.