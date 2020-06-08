AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية، بالبرلمان، أمس الأحد ، على 6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ونصت المادة 9 من الباب الثاني على أنه: مع عدم الإخلال  بالأحكام  المقررة  فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده.
3-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاما  ميلادية.
4-أن يكون حاصل  علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل.
5-أن يكون  قد أدي الخدمة العسكرية أو  أعفي من أدائها قانوني.
6-ألا تكون قد  أسقطت عضويته من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا في حالتي  انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله  قرار إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من  الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباته، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك علي النحو الذ تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص  بإلغاء لأثر المانع.
Advertisements

ترشيحاتنا

سنن قبل النوم .. 12 أمرا داوم عليه النبي ولا يعرفه كثيرون

من الانفصال عن حسام حبيب إلى شائعة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل 72 ساعة عصيبة في حياة شيرين عبد الوهاب

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة

المشاغب يهاجم حسام عاشور لهذا السبب.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. محمد الشناوي يحمل شارة القيادة.. انتقال لاعب جديد لبيراميدز.. وصفقة موليكا مهددة

علاج الأجسام المضادة يقترب من تحقيق طفرة في شفاء مرضى كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة