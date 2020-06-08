6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية، بالبرلمان، أمس الأحد ، على 6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
ونصت المادة 9 من الباب الثاني على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده.
3-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاما ميلادية.
4-أن يكون حاصل علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل.
5-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوني.
6-ألا تكون قد أسقطت عضويته من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا في حالتي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباته، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك علي النحو الذ تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء لأثر المانع.