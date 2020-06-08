سهير تناشد محافظة القاهرة تخصيص وحدة سكنية ضمن الحالات الأكثر احتياجا

ناشدت السيدة سهير مصطفى عبد المحسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظة القاهرة ، توفير شقة سكنية لها ولأودها الصغار مع الاستعداد لدفع ثمن الأقساط.





وقالت فى شكواها: أنا أم لثلاثة أطفال، فوجئت بترك زوجى لى مع عدم وجود مصدر لنا، وتحملى بمفردى نفقات المعيشة كاملة .





و أناشد محافظة القاهرة توفير شقة ولو حجرة واحدة تضمنى أنا وأولادى، لعدم قدرتى على سداد الإيجار الجديد .





للتواصل مع القارئة ٠١١٢٣٨٧٠٩٦٢

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



