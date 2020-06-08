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فن

روجينا تطمئن متابعيها على صحة الفنان أشرف زكي.. شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:00 ص
روجينا واشرف زكي
روجينا واشرف زكي
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مصطفى كرم

طمنأت الفنانة روجينا متابعيها وأصدقائها على سلامة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجرائه عملية جراحية.


ونشرت روجينا صورة لـ أشرف زكي وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمن كل الناس على اشرف وبشكر كل الناس اللى سألت واطمنت واسفة لوماقدرتش ارد على كل اللى سالوا عليه شكرا جدا ".


بعد إجرائه العملية.. ويزو توجه رسالة لـ أشرف زكي


يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

فيما كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

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