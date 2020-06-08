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دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم جائز شرعا وواجب وطني.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:16 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن كل المتعافين من فيروس كورونا ندعوهم الي الحصول علي الحسنات والثواب من "الله" وان يتمتعوا بالمشاركة في الواجب الانساني.

واضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن هذا الواجب يكون عن طريق تبرعهم بالدم وفقا الي الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.

واوضح خالد عمران ، أن هذا العمل فيه إحياء للنفس كما قال الله تعالي "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

وتابع : أن هذا التبرع به تضحية وشكر "لله "سبحانه وتعالي وذلك لان الله من عليهم بالشفاء والنعمة .

واكمل : أن التبرع بالدم هو شىء عظيم عن "الله" سبحانة وتعالي وهو جائز شرعا وواجب وطني.
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