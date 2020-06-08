عبر تيك توك.. أحمد زاهر يقلد مبروك عطية.. ونجلته تقلد متصلة.. فيديو

شارك الفنان احمد زاهر في تحدى جديد له مع نجلته ليلى عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهر احمد زاهر بالفيديو وهو يقلد الشيخ مبروك عطية بينما تقلد ليلى إحدى المتصلات ليبقى الفيديو ردود واسعة من متابعيهم.

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

