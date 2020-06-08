ضربوا ممرضتين..أهالي متوفي بكورونا يعتدون على الطاقم الطبي ببنها التعليمي

تعدت أسرة مريض توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على طاقم التمريض بمستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض وتمزيق بعض الواقيات الطبية.









وقال مصدر مسئول داخل المستشفى إنه تم التعدى على ممرضتين بالمستشفى بالضرب بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وقيام أسرته التي جاءت لتسلم جثمانه بالتعدى عليهن وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض إلى جانب تمزيق بعض الواقيات الصحية.





وكانت مدير مستشفى بنها التعليمى الدكتورة أمنية محمود قد علقت على واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبي من قبل لرغبتهم في الزيارات والانتشار داخل المستشفى قائلة إن الفريق الطبي يعاني كثيرا بجانب محاربة الوباء في محاربة قلة الوعي فأهالي المرضى مازالوا يصرون على دخول المستشفى والزيارات العادية والتكدس داخلها دون مراعاة أنها تم تحويلها لمستشفى حجر صحي.





وناشدت الدكتورة أمنية محمود المواطنين بمساعدة الاطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات واحضار الاطعمة والتواجد داخل المستشفي حرصا علي تطبيق اجراءات مكافحة العدوي داخل المستشفى.





وأكدت مدير المستشفى على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط.





وكانت مستشفى بنها التعليمى قد شهدت تعدي بعض مترددين المستشفى على طاقمها الطبي رغبة منهم في الدخول عنوة إلى أقسام المستشفى والزيارات للمرضى المحتجزين داخلها دون الالتزام بإجراءات تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي فيروس كورونا.