AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية لجسم مضاد محايد ضد كورونا في الصين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:38 ص
تجارب كورونا - ارشيفية
تجارب كورونا - ارشيفية
Advertisements
أ ش أ

أعلنت لجنة العلم والتكنولوجيا في شنجهاي انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية لجسم مضاد محايد ضد فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، وتلقى المريض الأول من مستشفى "هواشان" بجامعة "فودان" بشنجهاي حقنة "جيه إس 016" (JS016).


وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أن هذه هي أول تجربة سريرية في العالم للجسم المضاد على مشارك بشري بصحة جيدة بعد الانتهاء من الاختبارات المعملية والحيوانية، مشيرة إلى أن الجسم المضاد دخل المرحلة التجريبية السريرية بعد موافقة مصلحة الدولة للمنتجات الطبية، وتم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة الأدوية الحيوية "جيونشي" للعلوم البيولوجية ومعهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.


وتهدف التجربة عشوائية الاختيار إلى تقييم التحمل والسلامة والخصائص الحرائكية للدواء والقدرة المناعية للمضاد الجديد بين السكان الصينيين، لتوفير أساس للدراسات السريرية اللاحقة للجسم المضاد.


وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في جيونشي للعلوم البيولوجية "فنغ هوي" إن المضاد بعد حقنه في جسم الإنسان يمنع ارتباط الفيروسات بشكل فعال بمستقبل سطح الخلية المضيفة "إيه سي إي 2" (ACE2) .


وتوقع هوي أن يكون علاج الأجسام المضادة المحايدة هو خيار العلاج الأول في محاربة كوفيد-19، لافتا إلى أن المضاد يمكن أن يستهدف بدقة فيروس كورونا الجديد ويمنع تكرار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقع أمريكي: فايزر تستعد لإنتاج مركب مضاد لفيروس كوفيد 19

تجارب واعدة.. لقاح كورونا يخرج من ألمانيا وهذه تفاصيله

ماذا يحدث عند التجارب السريرية للقاح كورونا

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

بعد إعلان موديرنا.. خبراء يشككون في نتائج اللقاح الأمريكي المحتمل لـ كورونا

بشرى سارة.. بدء التجارب البشرية لـ لقاح نوفافاكس الأمريكي لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح أجر من يحافظ على صلاة الفجر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة .. الزمالك يتلقى ضربة موجعة بسبب النقاز

بسبب مسلسل ليه لأ.. هالة صدقي توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

من البطارية للعجلات..6 خطوات تحافظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

حدث ليلا.. لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر.. الجيش الليبي يعلن تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لحكومة الوفاق.. حسن شاكوش يحتفل بخطبته في شوارع بولاق

درجات الحرارة اليوم الاثنين 8 /6 /2020 بالمحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة لنضارة البشرة من فاكهة صيفية.. تعرفي عليها

بجمبسوت لامع.. هبة السيسي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق؟