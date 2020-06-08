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حوادث

بسبب خلافات زوجية.. ضبط عامل طعن زوجته بسكين فى مدينة السادات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:18 ص
عامل طعن زوجته -
عامل طعن زوجته - تعبيرية
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محمد امين
 تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السادات من إلقاء القبض علىعامل طعن زوجته بسكين بسبب الخلافات الأسرية بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام المدعو حنان. م 32 عاما ربة منزل وبها عدة طعنات نافذة وتعاني من نزيف حاد. وعلى الفور تم إسعافها وعمل اللازم لها. 

وبالانتقال الفوري الفحص وسؤالها اتهمت زوجها جمال. ع 41 عاما عامل بالتعدي عليها بسكين وطعنها بعد مشادة كلامية بينهم بسبب الخلافات الأسرية وتم تحرير محضر بالواقعة.

 وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم إلقاء القبض على المتهم وجار عرضه على النيابة. 
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