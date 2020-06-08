بسبب خلافات زوجية.. ضبط عامل طعن زوجته بسكين فى مدينة السادات

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام المدعو حنان. م 32 عاما ربة منزل وبها عدة طعنات نافذة وتعاني من نزيف حاد. وعلى الفور تم إسعافها وعمل اللازم لها.





وبالانتقال الفوري الفحص وسؤالها اتهمت زوجها جمال. ع 41 عاما عامل بالتعدي عليها بسكين وطعنها بعد مشادة كلامية بينهم بسبب الخلافات الأسرية وتم تحرير محضر بالواقعة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم إلقاء القبض على المتهم وجار عرضه على النيابة.