ينتهى 12 يوليو المقبل.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، صوم الرسل لمدة 33 يوما، حيث يستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبل، وهو تخليد لذكرى بدء تلاميذ السيد المسيح الخدمة في أورشليم والتى امتدت إلى جميع أنحاء العالم حاملين رسالة السلام والمحبة لكل البشرية.
وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني والخاص بإقامة قداس عيد العنصرة بـ 6 أفراد فقط بمختلف الكنائس، فيما أقيمت مساء أمس صلاة السجدة والتى تسبق صوم الأباء الرسل مباشرة.
وصوم الرسل هو أحد الأصوام التي يصومها المسيحيون وهى "الصوم الكبير وصوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم أهل نينوى" إلى جانب يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا فترة الخماسين، والصوم الذى يبدأ اليوم مارسهُ الرسل منذ البداية والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.
وينتهي صوم الرسل بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل يوم 12 يوليو المقبل، ويقام خلال عيدهما الصلوات والقداسات ويصلي فيه أيضا صلاة اللقان والتى تقام 3 مرات سنويا "عيد الغطاس – خميس العهد – عيد الرسل".
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10 معلومات عن احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة وتذكار حلول الروح القدس
10 معلومات عن احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة وتذكار حلول الروح القدس
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس "الأحد" بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.
وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني والخاص بإقامة قداس عيد العنصرة بـ 6 أفراد فقط بمختلف الكنائس، فيما أقيمت مساء أمس صلاة السجدة والتى تسبق صوم الأباء الرسل مباشرة.
وصوم الرسل هو أحد الأصوام التي يصومها المسيحيون وهى "الصوم الكبير وصوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم أهل نينوى" إلى جانب يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا فترة الخماسين، والصوم الذى يبدأ اليوم مارسهُ الرسل منذ البداية والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.