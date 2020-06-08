مصطفى وزيرى: مصر شهدت طفرة كبيرة فى الاكتشافات الأثرية خلال الـ6 سنوات الماضية..فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن الاكتشافات الاثرية التى تمت فى السنوات الاخيرة جعلت مصر من أفضل 10 دول عالميا فى الاكتشافات المصرية، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف غير عادى فى أسوان والاقصر فى عام 2017 واستطاعت ان تسلط الضوء على الاكتشافات والبعثات المصرية الاثرية.





وأضاف مصطفى وزيرى خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان من أهم تلك الاكتشافات خديجة العساسيف، مشيرًا إلى أن خديجة المومياوات التى تم اكتشافها فى سقارة، والكشف عن شبل أسد محنط، ونسناس محنط،بالإضافة إلى جعران.





وتابع أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى الاكتشافات الأثرية خلال الـ6 سنوات الماضية، مضيفًا أنه تم اكتشاف مقبرة بها 65 تمثالا منحوتا فى الجبل.





وأوضح ان هناك بعض المتاحف التى افتتحت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح متحف سوهاج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى علمًا بأنه وضع حجر الأساس له منذ الثمانينات.





وأشار إلى أنه تم افتتاح متحف الغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ لأول مرة.