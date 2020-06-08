خلال الجلسة العامة.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تنصيبه رئيسا

حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





وقال النائب محمد أبو العينين: إن هذا اليوم تاريخي،حيث أقسم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا بالإنجازات التي تحققت.





وأكد النائب أبو العينين، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.



