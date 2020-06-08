خلال الجلسة العامة.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تنصيبه رئيسا

حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وقال النائب محمد أبو العينين: إن هذا اليوم تاريخي،حيث أقسم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا بالإنجازات التي تحققت.
وأكد النائب أبو العينين، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.
فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "الرئيس أسطورة لن تتكرر".