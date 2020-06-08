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أخبار البلد

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:50 م
الرئيس السيسي و البابا
الرئيس السيسي و البابا تواضروس
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سامح سلام
هنأ قداسة البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور ٦ سنوات لتلبية نداء الشعب المصرى بخوض الانتخابات الرئاسية.

وننشر نص التهنئة .

"بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.


ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.

فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته.

لقد سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري وسيذكر  التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن.
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