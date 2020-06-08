من غير دايت .. مشروبات خالية من السعرات الحرارية لحرق الدهون

خسارة الوزن وحرق الدهون من أكثر الأمور التي تشغل بال الرجال والنساء من أصحاب الوزن الزائد، خاصة في ظل الحجر المنزلي الذي يدفعنا لتناول المزيد من الأكلات خلال فترة السهرة مما يعود بشكل مباشر على الوزن ويتسبب في تراكم الدهون.





مشروبات حرق الدهون عديدة ومختلفة، لكن لابد من اختيار مشروبات خالية من السعرات الحرارية لتساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع مع رفع عملية التمثيل الغذائي، إليك أفضل 4 مشروبات لحرق الدهون بدون سعرات حرارية نصح بها موقع thehealthy.









2- الشاي بالزنجبيل وهو فعال في حرق الدهون





3 الشاي الأخضر وهو مشروب معروف لخسارة الوزن ويدخل في كافة أنواع الحميات الغذائية





4- الشاي بالقرفة، وهو مزيج فعال في حرق الدهون خاصة وأن القرفة من أهم انواع البهارات التي تدخل في أنظمة الدايت المختلفة ولها قدرة هائلة على حرق الدهون وخسارة الوزن في وقت قصير عند اضافتها المشروبات المختلفة.

1- القهوة السوداء ويفضل تناولها سادة دون سكر