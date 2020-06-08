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حوادث

ماس كهربائى ولا خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق منزل سكني بشارع الحلو بطنطا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:28 م
حريق منزل
حريق منزل
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أحمد على

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم فى السيطرة علي حريق منزل سكني بشارع الحلو بطنطا بسبب ماس كهربائي دون خسائر فى الأرواح بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف.


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كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من  العميد اسامه أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد من الاهالي باندلاع حريق داخل منزل بحارة المغربي المتفرعه من شارع الحلو بدائرة قسم شرطة ثان طنطا .



كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها مدعومة ب3 سيارات مطافئ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وندب خبراء الأدلة الجنائية للتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

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