10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، فوائد تناول قشر الليمون وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ومن فوائد تناول قشور الليمون:





١- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون

٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.

٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي

٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة

٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.

٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها

٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب

٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب

٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات.

١٠ - يُخفّف الألم

١١- يعزّز فقدان الوزن



