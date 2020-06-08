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10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، فوائد تناول قشر الليمون وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ومن فوائد تناول قشور الليمون:

١- يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون
٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي 
٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة
٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها
٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب
٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب
٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات.
١٠ - يُخفّف الألم 
١١- يعزّز فقدان الوزن

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