السراج أسير رغبات أردوغان.. سمير غطاس : إرادة الوفاق لا تمثل رأيا ليبيا مستقلا.. فيديو

لن تحصل على ما خسرته فى الحرب بالمفاوضات.. سمير غطاس: مفاوضات ليبيا فى موسكو طوق نجاة لحكومة السراج.. فيديو





وتابع عضو مجلس النواب أن اردوغان سوف يستمر في معركة " سرت " لأنه يرغب الوصول إلى ما يسمى بالهلال النفطي لاستغلال اكبر قدر ممكن من الموارد النفطية الليبية. وتابع عضو مجلس النواب أن اردوغان سوف يستمر في معركة " سرت " لأنه يرغب الوصول إلى ما يسمى بالهلال النفطي لاستغلال اكبر قدر ممكن من الموارد النفطية الليبية.





أشار الدكتور سمير غطاس إلى أن الحل والسبيل الان لإنفاذ إعلان القاهرة هو مداولة القضية بمعنى عرضها على المجتمع الدولي كله وليس أطراف وأطراف لفرض رأي أممي على الجميع وذلك عبر الذهاب لمجلس الامن أو اجتماع يشبه اجتماع برلين.





وقال عضو مجلس النواب إن بيان القاهرة المطالب بوقف إطلاق النار الصادر من القاهرة ليس الاول بل سبقه قرار أو نداء صدر عن بيان برلين ولم يستجب أردوغان، مشيرا إلى أن أي قرار بوقف إطلاق النار لابد ان يكون مرتبطا بآلية لرقابة التطبيق ليس ذلك فقط بل وآلية للعقاب.

