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السراج أسير رغبات أردوغان.. سمير غطاس : إرادة الوفاق لا تمثل رأيا ليبيا مستقلا.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:27 م
سمير غطاس
سمير غطاس
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محمود محسن
أكد الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب انه على الرغم من إعلان القاهرة بشأن ليبيا لازلنا نشهد مسارًا معاكسًا مع اشتعال الجبهة واستمرار هجمات المرتزقة السوريين وغيرهم تحت عباءة حكومة الوفاق في معركة " سرت " لإخضاعها في إطار الغزو التركي.


وأضاف غطاس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أن إرادة الوفاق لا تمثل رأيا ليبيا مستقلا لأن السراج وحكومته أسرى لرغبات اردوغان الذي لازالت شهيته مفتوحة للغزو والسيطرة.


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وتابع عضو مجلس النواب أن اردوغان سوف يستمر في معركة " سرت " لأنه يرغب الوصول إلى ما يسمى بالهلال النفطي لاستغلال اكبر قدر ممكن من الموارد النفطية الليبية.


أشار الدكتور سمير غطاس إلى أن الحل والسبيل الان لإنفاذ إعلان القاهرة هو مداولة القضية بمعنى عرضها على المجتمع الدولي كله وليس أطراف وأطراف لفرض رأي أممي على الجميع وذلك عبر الذهاب لمجلس الامن أو اجتماع يشبه اجتماع برلين.


وقال عضو مجلس النواب إن بيان القاهرة المطالب بوقف إطلاق النار الصادر من القاهرة ليس الاول بل سبقه قرار أو نداء صدر عن بيان برلين ولم يستجب أردوغان،  مشيرا إلى أن أي قرار بوقف إطلاق النار لابد ان يكون مرتبطا بآلية لرقابة التطبيق ليس ذلك فقط بل وآلية للعقاب.
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