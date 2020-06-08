تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر

- يعمل لبان الذكر على إكساب البشرة النعومة والرطوبة التي تحتاج إليها.

- يقلل لبان الذكر من علامات الإجهاد على البشرة، كما أنه يؤخر من ظهور علامات التقدم بالعمر ويعالج تجاعيد البشرة.

- يعمل على التقليل من الاضطرابات التي تحدث للمرأة في دورتها الشهرية ويساعد على انتظامها.









فوائد لبان الذكر للشعر: