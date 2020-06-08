تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر

قدمت خبيرة الصحة والتجميل، رشا شلباية، فوائد لبان الذكر للصدر وشد الجسم والصحة بشكل عام ، ولبان الذكر هو عبارة عن نوع من أنواع اللبان ذي اللون الأصفر، له طعم شديد المرارة، إلا أن له فوائد عديدة، مما يجعل بعض الأفراد يتحملون طعمه المر في سبيل الاستفادة من قيمته العلاجية.
فوائد لبان الذكر للبشرة:
- يساعد لبان الذكر كثيرًا في القضاء على مشكلة المسام الواسعة، والتي تعانى منها العديد من النساء والرجال أيضًا وخاصة أصحاب البشرة الدهنية.
- يعمل لبان الذكر على إكساب البشرة النعومة والرطوبة التي تحتاج إليها.
- يقلل لبان الذكر من علامات الإجهاد على البشرة، كما أنه يؤخر من ظهور علامات التقدم بالعمر ويعالج تجاعيد البشرة.
- يعمل على التقليل من الاضطرابات التي تحدث للمرأة في دورتها الشهرية ويساعد على انتظامها.
فوائد لبان الذكر للشعر:
للبان الذكر فوائد عديدة على الشعر، حيث يمنحه القوة والرطوبة واللمعان الذي يرغب كل إنسان في الحصول عليه، كما يساعد على تقوية جذور الشعر ويعالج التقصف، ويمنعه من التساقط.