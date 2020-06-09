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فن

بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:54 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، أن والدتها لا تزال في العناية المركزة داخل المستشفى، بعد حقنها بـ بلازما الدم لأحد المتعافين.

وكتبت ابنة رجاء الجداوي، عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "يا رب ترجعي بالسلامه يا امي... هي ما زلت في الرعاية المركزه، وعلي نفس الجهاز السباب.. بس ألف حمد وشكر لله علي كل حال.. وليس لها من دون الله كاشفه".

وتابعت "يا رب اشف امي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء، ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي، انت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ، ويعينهم  على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به، ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير".

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح أمس الأول، الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة. 

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت على أثرها إلى مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. شاهد
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