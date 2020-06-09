طريقة عمل لازانيا الخضار ..فيديو

لازانيا الخضار من الأطباق الرئيسية التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ بالإضافة إلى ذلك تتميز لازانيا الخضار بأحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان، فالنقدم لكم طريقة عمل لازانيا الخضار من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.





مقادير لازانيا الخضار

لازانيا

بروكلي مسلوق

جزر مبشور

ثوم مفروم

بصل أحمر شرائح

سبانخ مفرومة

قرع مكعبات مسلوقة

دقيق

ملح فلفل

زعتر

روزماري

زيت زيتون

جبنة قريش

جبنة موتزاريلا

كريمة

لبن





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طريقة تحضير لازانيا الخضار

يشوح البصل في الزيت مع ملح وفلفل وزعتر وروزماري وثوم ثم يضاف الجزر وقرع العسل والبروكلي والسبانخ ويشوحوا

تذوب ملعقة دقيق في اللبن والكريمة

في وعاء الفرن يوضع قليل من خليط اللبن بالدقيق

ثم ترص طبقة من اللازانيا و يضاف الخضار المشوح

تضاف الجبنة القريش والجبنة الموزاريلا مع باقي خليط اللبن

وتدخل الفرن ثم تقد م ساخنة.











