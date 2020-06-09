حلال أم حرام؟.. العمل في شركات وجمعيات تطبق نظام القروض بفائدة

هذا تمويلًا وليس إقراضًا حرامًا.

فلا مانع من اخذه والتعامل به، لافتًا:

هل العمل في البنوك حلال؟





في سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « لدي صديق يعمل فى بنك فهل ماله حلال، فأكل منه إن عزمنى أو أقبل منه هدية أعطاها لأولادي؟».





وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل فى البنوك حلال؛ وبالتالى مالها ليس محرمًا؛ فعامة مجالات البنوك حلال وكذا العمل فيها.





وأضاف « شلبي» فى إجابته عن السائل أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع صديقك الذى يعمل بالبنك والأكل من ماله وقبول هدية منه؛ فالعمل فى البنوك ليس محرمًا.





حكم العمل في البنوك:





كما ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟".





وأفاد "ورداني" في إجابته على السؤال الوارد إليه، أن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.





وتابع أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك.









مستشار المفتي: العمل في البنوك حلال:





وكان الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أكد أن العمل فى البنوك حلال شرعا ولا حرج فيه.





وواصل عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن من يحرمون العمل فى البنوك يتكلمون عنه من الخارج ولا يفهمون طبيعة العمل فيه، مؤكدا أن طبيعة العمل بداخله معقدة جدا، ودار الإفتاء تفهمت هذه الطبيعة بالمناقشة مع المتخصصين فى هذا المجال حتى استطاعت الإفتاء فى العمل فيه والتربح من فوائده بأنها حلال ولا حرج فيها.





أمين الفتوى يوضح حكم العمل في البنوك:





من جانبه نبه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل فى البنوك ليس محرمًا، ولكن أمر البنوك مختلف فيه بين العلماء المعاصرين وهذا الخلاف مبنيٌّ على تكييف معاملاته، مع اتفاقهم جميعًا على حرمة الربا ولكن من ابتلي بشيء من المختلَف فيه فليقلد من أجاز ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.





وأشار"ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة" ما حكم العمل فى البنوك ؟"، أنه ليس كل ما يعمل فيه البنوك محرم فعامة مجالات البنوك ليست محرمة فالعمل فى هذة المجالات التى ليست محرمة فلا شئ بها.





حكم العمل في البنوك الإسلامية:





ونوه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.





وأكمل «عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.