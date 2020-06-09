AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توقفت منذ 13عاما ..708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بسوهاج

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
أكد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، انه جارى العمل بمشروعات صرف صحى قرى عرابة أبو الدهب والقراقرة والقيصان وابو حسين والكوامل وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج وقرى الغريزات والبطاخ والوقده وعرابة أبو عزيز بمركز المراغة والتي توقف العمل بها منذ عام 2007 وتم ادراجها ضمن خطة المرحلة الاولى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة تبلغ اكثر من 708 مليون جنيه.

حيث جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الغريزات والبطاخ والوقده بقيمة 29.1 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 82% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 1 يوليو 2020 كما انه جارى تنفيذ الشبكات بقيمة 196.5 مليون جنيه هذا بالإضافة الى استكمال وتأهيل محطة معالجة صرف صحى الغريزات بقيمة 83.9 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 65% ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 1 نوفمبر 2020.


وأوضح رئيس مياه سوهاج انه جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بقيمة 23.5 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 89% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 15 يوليو 2020 وجارى تنفيذ المرحة الاولى والثانية لشبكات الصرف الصحي لقرية عرابة أبو الدهب بقيمة 89.8 مليون جنيه وجارى تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابة أبو عزيز بقيمة 62.9 مليون جنيه وجارى استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبو الدهب بقيمة 83.8 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها في 1 نوفمبر 2020.


كما انه جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 86% ومن المتوقع الانتهاء منها في 1 يوليو 2020 كما انه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه وجارى استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 89% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 15 يوليو 2020 وجارى تأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.


كما انه جارى تنفيذ أعمال محطة رفع وخط طرد صرف صحى نجوع القراقره والقيصان وابو حسين وتطوير محطة رفع الحرفيين بقيمة 19.7 مليون جنيه كما انه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجعي القراقره والقيصان وابو حسين بقيمة 42 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من تنفيذ خط طرد الصرف الصحي والاعمال الكهروميكانيكا لمشروع صرف صحي قرية القراقرة والقيصان بقيمة 4.5 مليون جنيه.

اقرا ايضا

بتكلفة 3.4 مليون جنيه الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سفلاق بسوهاج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 88 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات خدمية في الوادي الجديد

المنوفية: إنجاز ٥ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة ١٤٤ مليون جنيه

محافـظ المنوفية: الانتهاء من 5 مشروعات صرف بتكلفة 144 مليون جنيه

اعتماد 5 ملايين جنيه دعما إضافيا لإنهاء الصرف الصحي بقرية زاوية صقر في البحيرة ..صور

مصر تواجه ندرة المياه بالتحلية.. 73 محطة مياه بحر بتكلفة 26 مليار جنيه والهيئة الهندسية تقود جبهة معالجة الصرف الصحى والزراعى

20 مليون جنيه لتحويل مسار خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بميدان الثقافة بسوهاج

ترشيحاتنا

تصوير العداد بالوقت والتاريخ..وزير الكهرباء: برنامج القراءة الموحد سينطلق خلال الشهر الجاري

الوقت الصحيح لصلاة الضحى.. لا يعرفه الكثيرون

في ذكري تتويجها.. أجمل 20 إطلالة للملكة رانيا

كروت للاسمارت فون.. وزير الكهرباء: منظومة جديدة لدفع العدادات عن طريق التليفون المحمول

بدون جيم.. بذر الكتان الأسرع في حرق دهون الجسم

بعد ظهور أعراض كورونا.. منى إش إش: عشمي في ربنا كبير

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد