توقفت منذ 13عاما ..708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بسوهاج

حيث جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الغريزات والبطاخ والوقده بقيمة 29.1 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 82% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 1 يوليو 2020 كما انه جارى تنفيذ الشبكات بقيمة 196.5 مليون جنيه هذا بالإضافة الى استكمال وتأهيل محطة معالجة صرف صحى الغريزات بقيمة 83.9 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 65% ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 1 نوفمبر 2020.





وأوضح رئيس مياه سوهاج انه جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بقيمة 23.5 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 89% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 15 يوليو 2020 وجارى تنفيذ المرحة الاولى والثانية لشبكات الصرف الصحي لقرية عرابة أبو الدهب بقيمة 89.8 مليون جنيه وجارى تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابة أبو عزيز بقيمة 62.9 مليون جنيه وجارى استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبو الدهب بقيمة 83.8 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها في 1 نوفمبر 2020.





كما انه جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 86% ومن المتوقع الانتهاء منها في 1 يوليو 2020 كما انه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه وجارى استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 89% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 15 يوليو 2020 وجارى تأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.





كما انه جارى تنفيذ أعمال محطة رفع وخط طرد صرف صحى نجوع القراقره والقيصان وابو حسين وتطوير محطة رفع الحرفيين بقيمة 19.7 مليون جنيه كما انه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي لنجعي القراقره والقيصان وابو حسين بقيمة 42 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من تنفيذ خط طرد الصرف الصحي والاعمال الكهروميكانيكا لمشروع صرف صحي قرية القراقرة والقيصان بقيمة 4.5 مليون جنيه.

اقرا ايضا

بتكلفة 3.4 مليون جنيه الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سفلاق بسوهاج



