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محافظات

لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار من غلق وتشميع 17 محل بكفر الدوار لمخالفتها قرار رئيس الحظر لرئيس الوزراء.

وذلك فى إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كل القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء آمنة - على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات المخالفة فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدًا على هيبة الدولة وردع المخالفين. 


ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم الاستهانة بالظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول عدم الالتزام بقرارات رئيس الوزراء.

وفى إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بشن حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة وبتأمين بقوة من شرطة المرافق.

أسفرت عن غلق وتشميع 17 محلا بناطق قرية زُهرة لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق.
لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار
لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار
لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار
لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار
لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار
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