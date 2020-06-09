AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدون رسوم.. أكاديمية البحث العلمي تنظم مسابقة لاختيار أحسن صور علمية وطبيعية لعام 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:24 م
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارًا من اليوم تم فتح باب التقدم في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية في عام 2020، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في أول مسابقة من نوعها تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية.

وعلي جميع الراغبين التقدم والإطلاع علي شروط المسابقة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg  في موعد أقصاه 30 يوليو 2020، بشرط أن تكون كل الصور المشاركة هي صور أصلية وتم تصويرها عن طريق المشترك.


اقرأ ايضا:

وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية أنه لا يوجد اية رسوم اشتراك للمسابقة، وسوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تبحث لجنة التحكيم عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، بحيث تستطيع الصور المشاركة القيام بالتواصل عبر السرد البصري من خلال المهارات الفنية والإبداعية المتميزة والتي تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا أو الحياة البرية والطبيعية والتراث التقليدى فى أقاليم مصر المختلفة، ويمكن من خلال الصور توصيل المفاهيم العلمية والحياة البرية إلي أكبر عدد من الجمهور في خمسة مجالات علمية التالية: العلوم الطبيعية (الفيزياء – الكيمياء – الجيولوجيا – الفلك – الفضاء)، علوم الحياة (الأحياء – الهندسة الوراثية – الوراثة – الكيمياء الحيوية – الكائنات الدقيقة)، العلوم التكنولوجية المتقدمة (البيوتكنولوجي – النانوتكنولوجي – الذكاء الاصطناعي)، والعلوم الهندسية والبيئية (البيئة – المناخ – العمارة – الميكانيكا) والتراث المصرى (الطبيعة- العادات والتقاليد- الاثار- الريف المصرى- الصعيد-المدن الساحلية والحدودية)  وستقدم الأكاديمية جوائز مالية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل علي التوالي  في كل مجال من المجالات المذكورة. 

وصرح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية بأن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع. حيث يمثل التصوير الفوتوغرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الانترنت الخاصة بمؤساستنا،  منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية.

ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتما سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتما تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه. وأضاف الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية إن نشر صور علمية وطبيعية رائعة ومتميزة سيكون له دور كبير في جعل العلوم فى متناول جمهور واسع، حيث تجذب الصور انتباه المشاهد وتدفعه للسعي بشغف إلي كشف القصة وراءها وفهم ما تعبر عنه من ظاهرة علمية. وجدير بالذكر أن ملكية الصور المشاركة فى المسابقة ستؤول إلى الأكاديمية. علما بإن آخر موعد للتقدم هو الأول من أغسطس 2020.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم انتشار كورونا.. البحث العلمي تواصل جهودها بتقديم منح جديدة

أكاديمية البحث العلمي درع التعليم العالي لمواجهة كورونا

أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 12 طالبا في مسابقة كتابة الأبحاث العلمية فى العلوم الأساسية

ترشيحاتنا

شوبير يكشف كواليس حواره الساخر مع نجله بشأن قيمة عقده فى الأهلي

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

التطبيق أول يوليو..أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2020..فيديو

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد