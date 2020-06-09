إصابة طفلة سقطت من شباك منزلها بالدقهلية

أصيبت طفلة بإصابات خطيرة إثر سقوطها من شباك منزلها بمدينة الكردى بمحافظة الدقهلية





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى بسقوط طفلة من شباك منزلها.





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وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفلة تدعى جودي محمد أحمد حامد 6 أعوام من الكردي وسقطت من الشباك الدور الأول علوي.



