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فن

عملية رفع المناعة vitamin c.. أحمد التهامى يتحدى كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:45 م
احمد التهامي
احمد التهامي
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محمد بدران
شارك الفنان احمد التهامي متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.


وظهر احمد التهامي من خلال الصورة وهو يشرب عصير برتقال من اناء كبير الحجم وعلق "ما بدهاش بقي ...عملية رفع المناعة vitamin c 👋😁💪 بدل الحوجة للأندال 😤، نالت إعجاب متابعيه.


يذكر أن آخر أعمال احمد التهامي مشاركته فى سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.



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