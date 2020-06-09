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أخبار البلد

انفوجراف .. مصر ضمن الدول الدائرة في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة

انفوجراف.. مصر ضمن الدول الدائرة في مجال الطاقة الشمسية بالمنطقة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف حول دخول مصر ضمن الدول الدائرة، في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة.

وأوضح الأنفوجراف، أن أهم الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة الشمسية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم : "مصر والسعودية والاْردن والمغرب والإمارات".

وأشار الأنفوجراف أنه يتم حاليا تجهيز جميع المباني الإدارية في العاصمة الادارية الجديدة بأسطح شمسية، لافتا ان هناك عدد من المشروعات المصرية في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح أن أهم هذه المشروعات، هو مشروع محطة بنبان، ومشاريع غرب النيل ، ومشروع كوم أمبو لتوليد الكهرباء ، لافتا اأ قيمة الطلب المتوقع على الكهرباء جاء في 2019 ، بنسبة 27.6 جيجا وات والمتوقع في عام 2030 يكون الطلب 67 جيجا وات.

ونوه الأنفوجراف أن الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز لتعزيز تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إصدار قانون الاستثمار.
انفوجراف.. مصر ضمن الدول الدائرة في مجال الطاقة الشمسية بالمنطقة
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