محسن صلاح يعلن موعد الانتهاء من العمل فى محور 26 يوليو.. فيديو

قال المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، إن الشركة قامت بالانتهام من الاصلاحات بأحد الاتجاهات بمحور 26 يوليو، وهناك عمل فى الأتجاه الأخر.





وأضاف المهندس محسن صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن الاتجاه الذى يتم العمل به حاليًا كان به طبقات ردم كثيرة، ولذلك الشركة تقوم بعمل حل جذري للمشكلات الموجودة.





ولفت إلى أن الحل الذى يتم بالمحور سيكون يسجعل هذا الطريق دائم على مدي الحياة، ولن تعود تلك المشكلة مرة ثانية.





وأشار إلى أن العمل على المحور أخذ وقت طويل بالفعل لآن الحلول التى تتم جذرية، وأن الشركة حصلت على عينات و هناك دراسات للتربة لوضع الحل الصحيح للمشكلة.





وأوضح أنه خلال شهر أو شهر ونصف وسينتهى العمل فى محور 26 يوليو.