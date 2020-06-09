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تعليم

بنها الجامعي تنفي إصابة طاقم تمريضها بالكامل بـ كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:54 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
نفت إدارة المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة طاقم تمريض المستشفى بالكامل بفيروس كورونا بأعداد كبيرة ووجود أزمة تواجه المستشفي.


وأوضحت الإدارة في بيانها، أن المصابين الجدد الذين ظهرت عليهم الأعراض بالأمس وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية هم 8 ممرضين فقط من طاقم العزل الصحي للمرضى بالمستشفى ضمن الفريق الثالث لعلاج المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بهم وتقرر عزل 7 منهم داخل الحجر الصحي بمبنى الجراحة المخصص لهذا الغرض بينما فضلت الحالة الثامنة العزل المنزلي لوجود مكان آمن لهذا الغرض لديها.

وأكد البيان أن الحالات الـ8 أعراضها بسيطة جدا ولا تمثل خطورة، حيث تم اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى.

وناشد البيان بتحري الدقة في تناقل المعلومات الخاصة بالإصابات للأطقم الطبية والرجوع للجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وكان المكتب الإعلامي لمستشفيات جامعة بنها قد أعلن اليوم، الثلاثاء، أن المستشفى الجامعي تستقبل حالات الطوارئ فقط كما تستقبل وتتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس "COVID 19" للعاملين بالجامعة. 

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أن باقى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة هى مخصصة للتعامل مع حالات كورونا على مستوى المحافظة ككل.

وأكد أن إدارة المستشفيات شددت على دور مكافحة العدوى في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين  بالمستشفيات.
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