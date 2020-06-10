عبد الهادي القصبي يكشف عن تفاصيل مشروع مجلس الشيوخ.. فيديو

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب أنه تم عمل تعديلات على دستور ٢٠١٤، مؤكدا أن الشعب المصري تم استفتاؤه على التصويت على بعض المواد في الدستور ووافق عليها.





وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هو ده عبر فضائية المحور أن استعادة مجلس الشيوخ كان من ضمن هذه المواد، مشيرا إلى أنه قد استعدناه بعد ثورة ٢٥ يناير.





وتابع زعيم الأغلبية أن معظم دول العالم تتعامل بما يسمى مع مجلس النواب والشيوخ مؤكدا أن نظام مجلس الشيوخ كان قائم في مصر قبل الثورة.



