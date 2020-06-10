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أخبار العالم

يمثل الإبادة الجماعية.. محتجون يسقطون تمثال الرحالة كولومبوس في أمريكا.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:44 ص
تمثال كريستوفر كولومبوس
تمثال كريستوفر كولومبوس
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شيماء مصطفى
أسقط متظاهرون، تمثال المسكتشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تجمع حوال 1000 متظاهر أمس في حديقة بايرد بارك، والتي كان يستقر بها التمثال، وأطاحوا به وأسقطوه مستخدمين الحبال، فضلا عن إشعال النيران فيه قبل إلقاؤه في بحيرة بالحديقة.

وقالت الناشطة تشيلسي هيجز-وايز للحشد: "علينا أن نبدأ من حيث بدأ كل شيء.. علينا أن نبدأ بالأشخاص الذين وطئت أقدامهم هذه الأرض".

وعقب إسقاط المتظاهرين التمثال البالغ طوله 8 أقدام، وضعت لافتة كتب عليها "كولومبوس يمثل الإبادة الجماعية" على قاعدة التمثال.

جاء هذا الإجراء عندما منع قاض في فرجينيا إزالة تمثال للجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي في ريتشموند، والذي كان متهمًا بالعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، ما جعل التماثيل مستهدفة من قبل المتظاهرين منذ وفاة المواطن جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.
يمثل الإبادة الجماعية.. محتجون يسقطون تمثال الرحالة كولومبوس في أمريكا.. شاهد
يمثل الإبادة الجماعية.. محتجون يسقطون تمثال الرحالة كولومبوس في أمريكا.. شاهد
يمثل الإبادة الجماعية.. محتجون يسقطون تمثال الرحالة كولومبوس في أمريكا.. شاهد
يمثل الإبادة الجماعية.. محتجون يسقطون تمثال الرحالة كولومبوس في أمريكا.. شاهد
يمثل الإبادة الجماعية.. محتجون يسقطون تمثال الرحالة كولومبوس في أمريكا.. شاهد
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