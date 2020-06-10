مواجهات واعتقالات.. مظاهرات ضد قوات الاحتلال بالقدس احتجاجا على مقتل الحلاق

نشرت قناة "كان" العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل المظاهرات العنيفة والمواجهات والاعتقالات التي تجري في القدس بين الفلسطينيين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي ، وعشرات الفلسطينيين، الذين شاركوا في مظاهرات احتجاجية على مقتل إياد الحلاق على يد الشرطة بالقدس.





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واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 6 متظاهرين ممن شاركوا في الاحتجاجات على مقتل إياد الحلاق بالقدس.

وقامت عناصر الشرطة الإسرائيلية، بالاعتداء على المتظاهرين، بتهم أعمال الشغب، وإغلاق الطريق الرئيسي بالمدينة.





وفي الضفة اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، عددا من الشبان الفلسطينيين، خلال حملة اعتقالات نفذتها بعدة مناطق بالضفة الغربية ووقعت مواجهات عنيفة في مدينتي الخليل وجنين، وإلقاء حجارة على قوات الجيش الإسرائيلي.





وفي يافا شارك المئات من فلسطيني الداخل، في مظاهرة احتجاجية وسط المدينة ، ضد هدم المقبرة الإسلامية بالمدينة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قوات الشرطة الإسرائيلية، قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة، بدون وقوع اعتقالات.



