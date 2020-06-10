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أخبار العالم

النقد الدولي يوافق على قرض بـ 5 مليارات دولار لأوكرانيا للتغلب على تداعيات أزمة كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:52 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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أ ش أ
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مدته 18 شهرا بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا لمساعدتها في تحقيق استقرار اقتصادها بينما تسعى للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الصندوق - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم /الأربعاء/ - بأن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالي 1ر2 مليار دولار، بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا. 

ويهدف البرنامج الجديد إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة تحديات وباء كورونا من خلال الحفاظ على ميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع الحفاظ على الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن وتعزيز مجموعة صغيرة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وذلك لضمان أن تظل أوكرانيا في وضع جيد يمكنها من العودة إلى النمو والازدهار عندما تنتهي الأزمة.
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