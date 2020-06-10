محافظ الفيوم يتابع خطة الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب والعاملين بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة، موجهًا بضرورة التعامل بكل حزم للالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن المتابعة الدورية للجان الامتحانات بشتى أنحاء المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة خطة المحافظة استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية الأزهرية ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيخ سعيد محمد سعيد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عمرو أحمد حنفي مدير عام بقطاع كهرباء الفيوم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام فرع التأمين الصحى، والدكتور أدهم عبدالمعطي الشيمي مدير إسعاف الفيوم، ورؤساء مجالس المدن.





وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية من جانب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم من جانب آخر بتعقيم كافة اللجان قبل وبعد الامتحانات بالإضافة الى تعقيم أماكن سير الطلاب.









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كما وجه المحافظ بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير لجان لتنظيم الطلاب خارج اللجان، وإتخاذ كافة الإحتياطات أثناء عملية دخول الطلبة للمعاهد منعًا للاختلاط، وتحديد مسار محدد لكل طالب داخل اللجان تماشيًا مع توجيهات التباعد الإجتماعي، فضلًا عن توفير عدد من مراقبي اللجان لتقديم الإرشادات للطلبة.





كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالفيوم، بتشكيل فرق طبية من مكافحة العدوى لمراجعة كافة المعاهد، مع توفير زائر صحي وآخر احتياطي لكل معهد بإشراف عدد من الأطباء بالتواجد بالمدارس يومياَ أثناء فترة الامتحانات، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة المستشفيات بالتنسيق بين مسئولي الصحة ومجالس المدن والوحدات القروية من جانب ورجال الشرطة من جانب آخر، مع تحديد فريق عمل يضم مديري الإدارات الصحية الستة بالمحافظة بإشراف من مديرية الصحة، للمتابعة الدورية للطاقة الاستيعابية بكافة المستشفيات وتلقى أى بلاغات طارئة.





ووجه محافظ الفيوم ، السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديرية أمن الفيوم، لمنع أى تكدس أمام المعاهد، وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المعاهد وخارجها، وتوفير قوات شرطية لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة، كما وجه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة كافة مرافق المعاهد والتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها الدورية.





وفي السياق نفسه، راجع المحافظ مع مدير إسعاف الفيوم خطة الإسعاف وتمركزات سيارات الإسعاف، لإخلاء أي من المصابين بالمعاهد، كما وجه مسئولي كهرباء الفيوم بمراجعة كافة أعمال الكهرباء بالمعاهد التى بها لجان امتحانات.





ومن جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، أن إجمالى عدد الطلبة المقرر حضورهم لآداء امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2019/2020 هو، 3390 طالبًا وطالبةً بالقسمين الأدبي والعلمي، موزعين على 19 لجنة تشمل 5 إدارات هى الفيوم وإطسا وأبشواي وطامية وسنورس، لافتًا إلى أنه تم تحديد عدد 12 طالبًا وطالبةً كحد أقصى بالقاعة الواحدة، مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب.