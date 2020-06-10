حركة تغييرات محدودة بالقيادات المحلية بمحافظة سوهاج









وتضمن القرار تكليف شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، وتكليف عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلته بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.









كما تم تكليف لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا .









كما نص القرار على تكليف ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتكليف أحمد البدري عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.







