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فن

مفيش أجمل منك.. حلا شيحة توجه رسالة لشقيقتها رشا.. شاهد

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:01 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام فيديو مجمع عدد من الصور لها مع شقيقتها رشا شيحة التي تسكن في بيروت .

وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة "مفيش اجمل منك يا روشا بحبك وحشتيني لولا الكورونا بس و مفيش طيران  بس حجيلك اول فرصة اشوفك علشان بجد وحشاني".

يذكر أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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