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محافظات

لمواجهة كورونا.. شاهد فض سوق عشوائى في القليوبية

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:22 ص
فض سوق في القليوبية
فض سوق في القليوبية
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الإشغالات بمعاونة قوات الشرطة، وتم فض سوق للباعة المتجولين صباح اليوم، الخميس.

وقالت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها قيام فريق الأزمات ومسئول قسم الإشغالات ومسئول قسم المتابعة بالوحدة بمشاركة قوة من شرطة المرافق والقول الأمنى بقسم شرطة قها بفض سوق الخميس وشارع القيسارية وفض أي تجمعات للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة بعدم السماح للباعة الوافدين من خارج المدينة بالدخول للسوق.

وأكدت فوزى على ضرورة التزام كل بائع بالمدينة التابع لها وأن يتوجب على كل مواطن تنفيذ كل القرارات والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامة لمقاومة فيروس كورونا حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.

وكانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس.

فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.
لمواجهة كورونا.. شاهد فض سوق عشوائى في القليوبية
لمواجهة كورونا.. شاهد فض سوق عشوائى في القليوبية
لمواجهة كورونا.. شاهد فض سوق عشوائى في القليوبية
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