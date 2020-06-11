على مساحة 2660 مترا.. محافظ القليوبية يشهد إزالة برجين مخالفين فى بنها

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على اراضى الدولة بنطاق المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.





من ناحية اخرى شهد عبد الحميد الهان محافظ القليوبية الحملة المكبره لازاله برجين مخالفين بمدينة بنها وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والبرج الاول مكون من 9 طوابق والبرج الثانى من 8 طوابق بمساحة اجمالية تصل الى 2660م2.





واشار المحافظ الى استمرار اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية ومديرية أمن القليوبية فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا





واضاف ان اجمالى ما تم ازالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الاراضى الزراعية او املاك الدولة اوالبناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى ابريل الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (847) حالة.





واكد محافظ القليوبية انه تم استعادة ١7فدان و7قيراط و15 سهم ارض زراعية و 24467م2 ارض املاك دولة وتمت ازالة ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بمساحة 45332.4م2.