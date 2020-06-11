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محافظات

تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:23 م
غلق مركز طبي لاصابة
غلق مركز طبي لاصابة مديرته
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شمس يونس
اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، انه بدأ اليوم الخميس تشغيل 17 سرير رعاية مركز بمستشفي الاقصر العام وذلك للتعامل مع الحالات الحرجة للإصابة بفيروس كورونا  كوفيد -19 "  يأتي ذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط واقسام الرعاية والتخدير بالمستشفي .

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة  هالة زايد و المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصروتحت اشراف طبي متميز من أطباء العزل الصحي .

وأوضح وكيل الوزارة بان بذلك  تزداد عدد أسرة الرعاية المركزة لحالات كورونا داخل المحافظة لتصبح 64 سريرا بواقع 26 سريرا بمستشفي اسنا التخصصي و 21 سريرا بمستشفي العديسات بالطود و 17 سريرا بمستشفي الأقصرالعام لتصبح نقلة نوعية في الخدمات الطبية لمواطني محافظة الأقصر.

ومن جانب آخر كشفت الدكتورة  نهال مصطفي مدير إدارة العلاج الحر بأنها قادت اليوم بحملة  مكبرة بالتنسيق مع مديرية آمن الأقصرلإغلاق مركزا طبيا داخل مدينة الاقصر بعد اصابة مديره بفيروس كورونا .

وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصرقد أصدر قرارا بإغلاق هذا المركز بناء على مذكرة عرض من مديرية الصحة بالاقصر يأتي ذلك في إطار الحرص الشديد والمتابعة المستمرة لحماية ألمرضي والمواطنين داخل محافظة الأقصر.
تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور
تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور
تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور
تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور
تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور
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