تشغيل 17 سريرا بمستشفى الأقصر العام والعلاج الحر يغلق مركزا طبيا لإصابة مديرته..صور

يأتي ذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط واقسام الرعاية والتخدير بالمستشفي .

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة

ومن جانب آخر كشفت الدكتورة نهال مصطفي مدير إدارة العلاج الحر بأنها قادت اليوم بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية آمن

وكان المستشار مصطفى الهم محافظ

قد أصدر قرارا بإغلاق هذا المركز بناء على مذكرة عرض من مديرية الصحة بالاقصر يأتي ذلك في إطار الحرص الشديد والمتابعة المستمرة لحماية ألمرضي والمواطنين داخل محافظة